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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Серебряные монеты 2 гульдена Фридриха Гюнтера - Шварцбург-Рудольштадт

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2 гульдена 1846

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1846500089
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