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Фридрих Гюнтер
2 гульдена
Серебряные монеты 2 гульдена Фридриха Гюнтера - Шварцбург-Рудольштадт
2 гульдена 1846
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1846
500
0
89
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