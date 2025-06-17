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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/2 гульдена 1846 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC156,680

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1846
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 4317 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Höhn - 28 октября 2017
ПродавецHöhn
Дата28 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Westfälische - 8 сентября 2016
ПродавецWestfälische
Дата8 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1846 на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
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