Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Шварцбург-Рудольштадт
Период:
1808-1868
1808-1868
Фридрих Гюнтер
1808-1866
Альберт
1867-1868
Главная
Каталог
Шварцбург-Рудольштадт
1812
Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1812 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты
Талер 1812 L
Средняя цена
470 $
Продажи
0
233
Грош 1812
Средняя цена
120 $
Продажи
0
18
6 пфеннигов 1812
Средняя цена
130 $
Продажи
0
13
Медные монеты
4 пфеннига 1812
Средняя цена
100 $
Продажи
0
3
2 пфеннига 1812
Средняя цена
55 $
Продажи
0
5
Категория
Год
Поиск