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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1812 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 L
Средняя цена470 $
Продажи
0233
Аверс
Реверс
Грош 1812
Средняя цена120 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1812
Средняя цена130 $
Продажи
013

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1812
Средняя цена100 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1812
Средняя цена55 $
Продажи
05
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