Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
4 пфеннига 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес6,05 - 6,53 гр
- Диаметр28,2 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал4 пфеннига
- Год1812
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 4 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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