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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

4 пфеннига 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1812 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 4 пфеннига 1812 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,05 - 6,53 гр
  • Диаметр28,2 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1812
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 4 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1812 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1812 на аукционе Busso Peus - 16 июня 2018
ПродавецBusso Peus
Дата16 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1812 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR

Где продать?

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