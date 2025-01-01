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Фридрих Гюнтер
4 пфеннига
Медные монеты 4 пфеннига Фридриха Гюнтера - Шварцбург-Рудольштадт
4 пфеннига 1812-1813
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1812
0
3
1813
0
7
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