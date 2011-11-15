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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

4 пфеннига 1813 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1813 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 4 пфеннига 1813 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес6,05 - 6,53 гр
  • Диаметр28,2 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1813
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 4 пфеннига 1813 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1941 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1813 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1813 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1813 на аукционе Busso Peus - 16 июня 2018
ПродавецBusso Peus
Дата16 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1813 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1813 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1813 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 4 пфеннига 1813 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
******
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