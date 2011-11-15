Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
4 пфеннига 1813 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес6,05 - 6,53 гр
- Диаметр28,2 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал4 пфеннига
- Год1813
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 4 пфеннига 1813 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1941 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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