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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1813 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 L
Средняя цена560 $
Продажи
067
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1813
Средняя цена150 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1813
Средняя цена140 $
Продажи
07
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