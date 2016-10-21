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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

6 пфеннигов 1813 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1813 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 6 пфеннигов 1813 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес1 - 1,22 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал6 пфеннигов
  • Год1813
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 пфеннигов 1813 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2538 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1813 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1813 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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