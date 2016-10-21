Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
6 пфеннигов 1813 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес1 - 1,22 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал6 пфеннигов
- Год1813
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 пфеннигов 1813 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2538 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
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