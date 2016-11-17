Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Талер 1813 года L (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр38 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,795
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалТалер
- Год1813
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1813 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2335 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1200 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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