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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1813 года L (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1813 года L - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1813 года L - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр38 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,795

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1813
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1813 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2335 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1200 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе cgb.fr - 1 апреля 2025
Продавецcgb.fr
Дата1 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 351 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе CHS Basel Numismatics - 11 декабря 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата11 декабря 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Dorotheum - 21 сентября 2022
ПродавецDorotheum
Дата21 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Davissons Ltd. - 3 марта 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата3 марта 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата30 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе V. GADOURY - 31 октября 2020
ПродавецV. GADOURY
Дата31 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 28 мая 2020
ПродавецKünker
Дата28 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе BAC - 27 февраля 2020
ПродавецBAC
Дата27 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе BAC - 4 июня 2019
ПродавецBAC
Дата4 июня 2019
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1813 L на аукционе Künker - 6 декабря 2018
ПродавецKünker
Дата6 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
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