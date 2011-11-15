Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
6 пфеннигов 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес1 - 1,22 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал6 пфеннигов
- Год1812
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 пфеннигов 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1938 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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