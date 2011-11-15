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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

6 пфеннигов 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1812 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 6 пфеннигов 1812 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес1 - 1,22 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал6 пфеннигов
  • Год1812
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 пфеннигов 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1938 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Rzeszowski DA - 10 ноября 2019
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Rzeszowski DA - 10 ноября 2019
ПродавецRzeszowski DA
Дата10 ноября 2019
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1812 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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