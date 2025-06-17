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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1812 года L (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1812 года L - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1812 года L - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр38 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (233)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 31217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2938 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата29 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 8 марта 2025
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата8 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 9 ноября 2024
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата9 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе CNG - 11 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата11 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Rauch - 9 декабря 2023
ПродавецRauch
Дата9 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе WCN - 7 декабря 2023
ПродавецWCN
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1812 L на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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