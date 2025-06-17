Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Талер 1812 года L (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр38 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (233)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 31217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2938 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата8 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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