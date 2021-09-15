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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

2 пфеннига 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1812 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 2 пфеннига 1812 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,01 - 3,12 гр
  • Диаметр21,8 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1812
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2692 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 70 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1812 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1812 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1812 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1812 на аукционе Busso Peus - 16 июня 2018
ПродавецBusso Peus
Дата16 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 2 пфеннига 1812 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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