Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
2 пфеннига 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,01 - 3,12 гр
- Диаметр21,8 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал2 пфеннига
- Год1812
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 2 пфеннига 1812 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2692 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 70 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
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