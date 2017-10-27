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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Грош 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Грош 1812 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Грош 1812 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,300)
  • Вес1,61 - 2,04 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалГрош
  • Год1812
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Грош 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2641 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 27 октября 2017.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Busso Peus - 16 июня 2018
ПродавецBusso Peus
Дата16 июня 2018
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе HERVERA - 23 февраля 2018
ПродавецHERVERA
Дата23 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Soler y Llach - 23 февраля 2018
ПродавецSoler y Llach
Дата23 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Höhn - 28 октября 2017
ПродавецHöhn
Дата28 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2017
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2017
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе HERVERA - 26 октября 2017
ПродавецHERVERA
Дата26 октября 2017
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Höhn - 7 декабря 2013
ПродавецHöhn
Дата7 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Meister & Sonntag - 27 мая 2011
ПродавецMeister & Sonntag
Дата27 мая 2011
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1812 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена
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