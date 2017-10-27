Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Грош 1812 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,300)
- Вес1,61 - 2,04 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалГрош
- Год1812
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Грош 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2641 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 27 октября 2017.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Где продать?
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