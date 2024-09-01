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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1869 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1869 B Горный
Средняя цена 120 $
Продажи
2 74
Аверс
Реверс
Талер 1869 B
Средняя цена 140 $
Продажи
2 53
Аверс
Реверс
1/6 талера 1869 B
Средняя цена 75 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1869 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1869 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1869 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 24
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