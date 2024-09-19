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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 пфеннигов 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1869 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 5 пфеннигов 1869 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,3 - 7,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1869
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114 USD. Торги состоялись 19 июля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (22)
  • Solidus Numismatik (1)
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1869 B на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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