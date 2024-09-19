Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 пфеннигов 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,3 - 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1869
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114 USD. Торги состоялись 19 июля 2018.
Сохранность
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- NUMMUS Olomouc (1)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (22)
- Solidus Numismatik (1)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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