5 пфеннигов 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114 USD. Торги состоялись 19 июля 2018.

Сохранность UNC (3) AU (2) XF (1) VF (1) Нет оценки (21)

Продавец Все фирмы

Katz (2)

Künker (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Rio de la Plata (1)

Russiancoin (22)

Solidus Numismatik (1)