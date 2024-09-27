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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1869 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 пфеннига 1869 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1869
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6813 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1869 B на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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