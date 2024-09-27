Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1869
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1869 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6813 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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