1/6 талера 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73340 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 1 марта 2023.

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