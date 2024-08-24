Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1869
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73340 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 1 марта 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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