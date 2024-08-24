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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1869 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1869 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1869
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73340 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 1 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Stack's - March 1, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Heritage - December 6, 2011
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Heritage - December 6, 2011
Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2011
Сохранность MS65 NGC
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1869 B на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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