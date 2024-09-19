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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1869 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1869 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1869
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 430 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • WAG (3)
  • Wójcicki (1)
  • Денга1700 (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1869 B на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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