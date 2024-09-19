Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1869
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 430 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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