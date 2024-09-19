2 новых гроша 1869 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 430 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

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