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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1869 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1869 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1869 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1869 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31191 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 18, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Саксония-Альбертина Талер 1869 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1869 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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