Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1869 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1869 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31191 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Busso Peus (1)
- Felzmann (3)
- Gärtner (4)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (3)
- Heritage (2)
- HIRSCH (1)
- Höhn (10)
- Katz (2)
- Kricheldorf (1)
- Kroha (1)
- Künker (6)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Nihon (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Rhenumis (3)
- Solidus Numismatik (2)
- Teutoburger (4)
- TMAJK sro (1)
- WAG (15)
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1869 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск