Талер 1869 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1869 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31191 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность UNC (5) AU (23) XF (32) VF (14) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS62 (2) Сервис NGC (1) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

Busso Peus (1)

Felzmann (3)

Gärtner (4)

Gorny & Mosch (4)

Grün (3)

Heritage (2)

HIRSCH (1)

Höhn (10)

Katz (2)

Kricheldorf (1)

Kroha (1)

Künker (6)

Möller (2)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Münzen Gut-Lynt (1)

Nihon (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (2)

Rhenumis (3)

Solidus Numismatik (2)

Teutoburger (4)

TMAJK sro (1)

WAG (15)