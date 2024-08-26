Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1867 B
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1867 B Горный
Средняя цена 160 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
Талер 1867 B
Средняя цена 210 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1 новый грош 1867 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 новый грош 1867 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 27

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1867 B
Средняя цена 9 $
Продажи
0 38
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск