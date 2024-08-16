Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 пфеннигов 1867 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,3 - 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1867
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1529 проданному на аукционе Stack's Bowers за 272 USD. Торги состоялись 8 июля 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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