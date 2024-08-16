5 пфеннигов 1867 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1529 проданному на аукционе Stack's Bowers за 272 USD. Торги состоялись 8 июля 2011.

Сохранность PROOF (4) AU (5) VF (1) Нет оценки (28) Сохранность (слабы) PF65 (2) RB (2) Сервис PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Felzmann (1)

Höhn (2)

Künker (2)

Russiancoin (27)

Stack's (1)

WAG (3)

Westfälische (1)

Денга1700 (1)