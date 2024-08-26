Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 крона 1867 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 крона
- Год 1867
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1867 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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