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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1867 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1867 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1867 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1867
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1867 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Александр за 41496 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Numismatica Luciani - September 3, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1867 B "Горный" на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1867 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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