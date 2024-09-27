Талер 1867 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1867 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Александр за 41496 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.

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