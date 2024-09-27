Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1867 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1867
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1867 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Александр за 41496 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 10 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Сохранность VF
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Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
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