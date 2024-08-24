1 новый грош 1867 года B "Тип 1863-1867" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2066 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность UNC (40) AU (4) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS64 (1) Сервис PCGS (3)

Продавец Все фирмы

BAC (26)

Grün (1)

Heritage (1)

Katz (5)

KM NUMIS (1)

Künker (1)

Monnaies d'Antan (1)

Stare Monety (1)

Stephen Album (1)

Teutoburger (2)

WAG (3)

Wójcicki (1)