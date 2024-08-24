Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1867 года B "Тип 1863-1867" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,230)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1867
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2066 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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