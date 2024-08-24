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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1867 года B "Тип 1863-1867" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1867 года B "Тип 1863-1867" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1867 года B "Тип 1863-1867" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1867
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2066 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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