Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1867 года B "Тип 1867-1873" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,230)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр 17,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1867
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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