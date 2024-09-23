1 новый грош 1867 года B "Тип 1867-1873" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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