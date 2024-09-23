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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1867 года B "Тип 1867-1873" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1867 года B "Тип 1867-1873" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1867 года B "Тип 1867-1873" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 17,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1867
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1867 B на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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