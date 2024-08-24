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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864 B Горный
Средняя цена 170 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
Талер 1864 B
Средняя цена 120 $
Продажи
1 69
Аверс
Реверс
1/6 талера 1864 B
Средняя цена 80 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1864 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1864 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1864 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 20
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