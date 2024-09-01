Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1864
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2832 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- KM NUMIS (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Russiancoin (9)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск