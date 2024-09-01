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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1864 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 пфеннига 1864 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1864
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2832 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе KM NUMIS - November 21, 2023
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе KM NUMIS - November 21, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 130 CZK
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - July 25, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Heritage - March 27, 2014
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Heritage - July 5, 2011
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1864 B на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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