Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1864
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5113 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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