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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1864
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5113 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Niemczyk (1)
  • Russiancoin (5)
  • WAG (4)
  • Wójcicki (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1864 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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