Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1864 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1864 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3280 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 325 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.
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Сохранность VF
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Сохранность AU
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Сохранность MS63 NGC
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Дата 23 сентября 2022
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