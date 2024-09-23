Талер 1864 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1864 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3280 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 325 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.

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