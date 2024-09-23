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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1864 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1864 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1864 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1864 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3280 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 325 EUR. Торги состоялись 12 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - October 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Александр - March 9, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1864 B "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1864 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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