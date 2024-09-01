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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1864
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2616 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Auctiones - December 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1864 B на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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