Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1864
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2616 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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