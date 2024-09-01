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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 пфеннигов 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1864 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 5 пфеннигов 1864 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,3 - 7,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1864
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1671 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Zöttl (1)
  • Денга1700 (1)
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 450 CZK
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1864 B на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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