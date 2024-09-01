Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 пфеннигов 1864 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,3 - 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1864
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1671 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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