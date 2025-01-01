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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1868 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 Гроша 1868 B
Средняя цена100 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1 Грош 1868 B
Средняя цена100 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1868 B
Средняя цена95 $
Продажи
08

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1868 B
Средняя цена50 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868 B
Средняя цена160 $
Продажи
012
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