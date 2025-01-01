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Саксен-Кобург-Гота
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1868
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1868 года
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Серебряные монеты
2 Гроша 1868 B
Средняя цена
100 $
Продажи
0
9
1 Грош 1868 B
Средняя цена
100 $
Продажи
0
2
1/2 гроша 1868 B
Средняя цена
95 $
Продажи
0
8
Медные монеты
2 пфеннига 1868 B
Средняя цена
50 $
Продажи
0
13
1 пфенниг 1868 B
Средняя цена
160 $
Продажи
0
12
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