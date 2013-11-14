Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/2 гроша 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,230)
- Вес1,05 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2415 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,040
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/2 гроша
- Год1868
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3000 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 225 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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