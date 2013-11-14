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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/2 гроша 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/2 гроша 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,230)
  • Вес1,05 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2415 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,040

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/2 гроша
  • Год1868
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3000 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 225 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Zöttl - 19 марта 2022
ПродавецZöttl
Дата19 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1868 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
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