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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 Гроша 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 Гроша 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,300)
  • Вес3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 Гроша
  • Год1868
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2106 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Grün - 11 мая 2021
ПродавецGrün
Дата11 мая 2021
СохранностьPROOF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Möller - 1 июня 2015
ПродавецMöller
Дата1 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1868 B на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьUNC
Цена
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