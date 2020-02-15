Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,300)
- Вес3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 Гроша
- Год1868
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2106 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
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