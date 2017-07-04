flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1868 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 пфеннига 1868 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,7 - 3,5 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC133,500

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1868
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 6886 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Zöttl - 4 декабря 2022
ПродавецZöttl
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1868 B на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1868 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские медные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 2 пфеннигаНумизматические аукционы