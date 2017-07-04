Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 пфеннига 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 6886 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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