Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC199,500
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 пфенниг
- Год1868
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 32287 проданному на аукционе Heritage Auctions за 317 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
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Где продать?
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