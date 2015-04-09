flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1868 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC199,500

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1868
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 32287 проданному на аукционе Heritage Auctions за 317 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьAU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Heritage - 6 июля 2017
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Heritage - 6 июля 2017
ПродавецHeritage
Дата6 июля 2017
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1868 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1868 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские медные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы