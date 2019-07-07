Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,230)
- Вес2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC31,020
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 Грош
- Год1868
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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