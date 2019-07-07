flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1868 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 Грош 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 Грош 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,230)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC31,020

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 Грош
  • Год1868
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1868 B на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1868 B на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 Грош 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1868 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1 ГрошНумизматические аукционы