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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847 F
Средняя цена2700 $
Продажи
090
Аверс
Реверс
2 Гроша 1847 F
Средняя цена160 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1 Грош 1847 F
Средняя цена280 $
Продажи
011

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1847 F
Средняя цена160 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847 F
Средняя цена90 $
Продажи
05
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