Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,7 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC207,369
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 пфенниг
- Год1847
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.
Сохранность
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