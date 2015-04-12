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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1847 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1847 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,7 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC207,369

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1847
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1847 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1847 F на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1847 F на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1847 F на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1847 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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