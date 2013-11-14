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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 Гроша 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 Гроша 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC97,200

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 Гроша
  • Год1847
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2979 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1847 F на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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