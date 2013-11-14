Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC97,200
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 Гроша
- Год1847
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2979 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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