Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 талера 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,700
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 талера
- Год1847
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1296 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 9500 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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