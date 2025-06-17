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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 талера 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,700

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 талера
  • Год1847
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1296 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 9500 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Rhenumis - 14 января 2025
ПродавецRhenumis
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
4189 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Rhenumis - 16 мая 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Rhenumis - 26 ноября 2021
ПродавецRhenumis
Дата26 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Reinhard Fischer - 26 сентября 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата26 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Reinhard Fischer - 22 ноября 2019
ПродавецReinhard Fischer
Дата22 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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