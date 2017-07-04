Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 пфеннига 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,7 - 3,5 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC129,648
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 пфеннига
- Год1847
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1847 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 6881 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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