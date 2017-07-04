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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1847 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 пфеннига 1847 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,7 - 3,5 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,648

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1847
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1847 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 6881 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Stephen Album - 6 декабря 2021
ПродавецStephen Album
Дата6 декабря 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Grün - 11 мая 2021
ПродавецGrün
Дата11 мая 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьPROOF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Stephen Album - 4 мая 2020
ПродавецStephen Album
Дата4 мая 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1847 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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