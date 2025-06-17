Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр17,8 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC129,600
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 Грош
- Год1847
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3033 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
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