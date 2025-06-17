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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1847 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 Грош 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 Грош 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр17,8 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,600

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 Грош
  • Год1847
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3033 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Höhn - 4 октября 2020
ПродавецHöhn
Дата4 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Sonntag - 31 мая 2017
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1847 F на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
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