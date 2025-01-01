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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Монеты Рейсс-Грейц 1812 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 L
Средняя цена1900 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
Талер 1812 L L
Средняя цена910 $
Продажи
1117
Аверс
Реверс
Грош 1812
Средняя цена220 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1812
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1812
Средняя цена390 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Геллер 1812
Средняя цена160 $
Продажи
02
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