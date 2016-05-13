Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Талер 1812 года L "Тип 1806-1812" (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,275
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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