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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Талер 1812 года L "Тип 1806-1812" (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Талер 1812 года L "Тип 1806-1812" - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Талер 1812 года L "Тип 1806-1812" - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,275

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1812 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Numimarket - 10 ноября 2021
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Numimarket - 10 ноября 2021
ПродавецNumimarket
Дата10 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Emporium Hamburg - 16 апреля 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 апреля 2018
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
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