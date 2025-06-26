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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Талер 1812 года L L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Талер 1812 года L L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Талер 1812 года L L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр38 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,275

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалТалер
  • Год1812
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1812 года со знаком L L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1444 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Rhenumis - 14 января 2025
ПродавецRhenumis
Дата14 января 2025
СохранностьAU
Цена
2258 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Rhenumis - 16 мая 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23 сентября 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Rhenumis - 26 ноября 2021
ПродавецRhenumis
Дата26 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Gärtner - 12 октября 2021
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
******
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
******
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Где купить?
Рейсс-Грейц Талер 1812 L L на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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