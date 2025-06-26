Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Талер 1812 года L L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр38 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,275
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- НоминалТалер
- Год1812
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1812 года со знаком L L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1444 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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