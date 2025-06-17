Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Грош 1812 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,76 гр
- Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC110,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- НоминалГрош
- Год1812
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3217 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Где продать?
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