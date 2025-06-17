flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Грош 1812 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Грош 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Грош 1812 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,76 гр
  • Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC110,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалГрош
  • Год1812
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1812 года. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3217 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Рейсс-Грейц Грош 1812 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Рейсс-Грейц Грош 1812 на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьVF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Рейсс-Грейц Грош 1812 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1812 на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Грош 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XIIIМонеты Рейсс-Грейц 1812 годаВсе рейсские монетырейсские серебряные монетырейсские монеты номиналом ГрошНумизматические аукционы