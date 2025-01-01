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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Серебряные монеты Грош Генриха XIII - Рейсс-Грейц

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Грош 1805-1812

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1805251,0000221812110,00004
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