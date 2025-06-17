Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Грош 1805 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,368)
- Вес1,76 гр
- Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC251,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- НоминалГрош
- Год1805
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1805 года. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4233 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.
Сохранность
12
Где продать?
Для продажи Грош 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы