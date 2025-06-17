flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Грош 1805 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Грош 1805 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Грош 1805 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,368)
  • Вес1,76 гр
  • Чистого серебра (0,0208 oz) 0,6477 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC251,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалГрош
  • Год1805
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Грош 1805 года. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4233 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Dorotheum - 16 мая 2025
ПродавецDorotheum
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Emporium Hamburg - 8 сентября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата8 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Грош 1805 на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Грош 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XIIIМонеты Рейсс-Грейц 1805 годаВсе рейсские монетырейсские серебряные монетырейсские монеты номиналом ГрошНумизматические аукционы