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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Монеты Рейсс-Грейц 1805 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1805
Средняя цена180 $
Продажи
022

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1805
Средняя цена85 $
Продажи
03
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